Мальчик скончался из-за игнорирования симптомов рака: родители приняли заболевание за переходный возраст

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Семья из Британии ошибочно приняла симптомы рака у 14-летнего сына за переходный возраст, что стоило подростку жизни. Об этом пишет Mirror.

Сын 50-летней Луизы Беннетт Фред скончался от острого лимфобластного лейкоза в мае 2020 года. Когда подростку было 13 лет, он стал жаловаться на усталость и потерю аппетита. Родные списали это на конец учебного года и обычные подростковые изменения. Позже у мальчика начали опухать лимфоузлы, и семья отвела его к терапевту. Анализы показали лейкемию.

Фред прошел химиотерапию и инновационную CAR-Т-клеточную терапию, но они оказались бессильны. Через девять месяцев после диагноза, в возрасте 14 лет, ребенок умер. Мать Фреда призналась, что не подозревала о раке у сына.

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