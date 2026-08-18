В Китае создали систему для обнаружения БПЛА по звуку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Китайские инженеры разработали акустический комплекс для обнаружения беспилотников, который работает без применения радаров. Об этом сообщили на сайте компании Beijing Ribri Technology. Устройство весом 6,4 кг оснащено акустическим блоком из 48 микрофонов, а также высокоточной камерой для работы в видимом и инфракрасном диапазонах.

«Он обеспечивает акустическое оповещение для FPV-дронов на максимальной дальности 600 м, а также обнаруживает крупнокалиберные барражирующие боеприпасы класса «Шахед-136» с двигателями внутреннего сгорания на расстоянии более 5000 м», — говорится в публикации компании.

Отсутствие традиционного радара делает устройство неуязвимым для подавления средствами радиоэлектронной борьбы, что является ключевым преимуществом разработки. Система может обнаруживать как малые FPV-дроны на короткой дистанции, так и крупные беспилотники-камикадзе на значительном удалении.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко допустил создание Россией оружия «на новых физических принципах». По его словам, речь идет о перспективных проектах военного назначения, уже имеющихся у российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе систем стратегического оружия.