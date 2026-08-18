Александру Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат

Фото: Пул Первого, max.ru/channel_pul1

Белорусские оружейники подарили главе государства Александру Лукашенко автомат, который полностью изготовлен в республике. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".

18 августа белорусский лидер посетил производственное подразделение ОАО "Кидма тек", где ему представили собственное полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия, в частности - первого белорусского образца автомата ВСК-100Б.

В публикации отметили, что работа по созданию полностью локализованной версии ВСК-100Б находится на финальной стадии.

"Еще один экземпляр Первый (Лукашенко - прим. ред.) поручил изготовить для музея Дворца независимости", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 31 июля крупнейшее в Белоруссии предприятие по производству молочных продуктов "Савушкин продукт" подарило Лукашенко скульптуру коровы, которая будет установлена во Дворце независимости.