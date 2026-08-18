Посол Украины Боднар заявил о непригодности МиГ-29 из Польши для боев. Фото: Stefan Sauerdpa/Global Look Press

Истребители МиГ-29, которые Польша предлагает Украине в обмен на дроны, непригодны для ведения боевых действий без модернизации. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM.

По словам дипломата, после анализа технического состояния самолетов выяснилось, что они могут летать, но для выполнения боевых задач, включая перехват дронов, им требуется серьезная модернизация. Боднар отметил, что ни Варшава, ни Киев не готовы финансировать обновление истребителей, поэтому стороны ищут средства у третьих стран.

Переговоры о возможной передаче последних польских истребителей МиГ-29 Украине ведутся на фоне острой нехватки боевых самолетов у Украины. Варшава, планирующая заменить устаревающие МиГ на южнокорейские FA-50, рассматривает сделку с Киевом как прагматичный обмен, а не как безвозмездную помощь. Ключевым условием для польской стороны является доступ к передовым украинским технологиям производства беспилотников и ракет.