У границы с Россией произошел взрыв на финском заводе Stora Enso: подробности

Yle: в Финляндии произошел взрыв на заводе у границы с Россией. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/GLOBAL LOOK PRESS

В финской Иматре, которая находится всего в нескольких километрах от границы с Россией, произошел взрыв на заводе Stora Enso. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Журналисты отмечают, что ЧП произошло около двух часов ночи 18 августа. Эпицентр находился в резервуарном парке лесопромышленного предприятия на открытом воздухе, где хранятся жидкости.

В настоящее время причины взрыва еще не установили, однако о последствиях сообщается. Так, в результате ЧП на территорию завода вылилось порядка 50 куб. м таллового масла - побочного продукта варки целлюлозы. Оно попало в канализацию, а через нее и в озеро Сайма. Загрязнение намерены удалить из водоема с помощью вакуума.

В настоящее время работа завода приостановлена - здесь подсчитывают ущерб и ведут ремонт.

Напомним, в феврале 2024 года под Ижевском произошел взрыв в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. На предприятии заверили, что это не ЧП.