Выставка «ИННОПРОМ. Индия» пройдет 9-11 сентября в Нью-Дели, открыта регистрация

Промышленная выставка «ИННОПРОМ. Индия» пройдет с 9 по 11 сентября в Нью-Дели. Фото: предоставлено организаторами

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Индия» пройдет с 9 по 11 сентября 2026 года в Нью-Дели.

Мероприятие состоится перед 18-м саммитом БРИКС в выставочном комплексе Bharat Mandapam. На официальном сайте мероприятия открылась регистрация.

«ИННОПРОМ. Индия» - международная площадка для развития торгово-промышленного сотрудничества между российскими и индийскими компаниями. Выставочная экспозиция объединит представителей промышленности двух стран. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли России, а также Министерство торговли и промышленности Индии.

За последние пять лет объем взаимной торговли между Россией и Индией увеличился почти в семь раз. В то время как по итогам 2025 года российско-индийский товарооборот превысил 60 млрд долларов США.

«ИННОПРОМ - это мощная платформа для глобальной кооперации, реальная возможность диверсифицировать цепочки поставок, а также найти новые решения для высокотехнологичного производства, зеленой энергетики, автоматизации и роботизации», - рассказал сопредседатель Конфедерации индийской промышленности (CII) Амея Прабху.

Экспозиция будет сфокусирована на машиностроении, химии, цифровых технологиях, технологиях для добывающих индустрий, технологиях для человека, а также развитии торговли.

Проведение первого ИННОПРОМ в Индии станет продолжением международного развития выставки и шагом в укреплении взаимодействия стран.