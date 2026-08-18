Американский самолет-разведчик совершает полеты в районе Калининградской области

Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II выполняет полеты вокруг Калининградской области. Фото: социальные сети.

Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II выполняет полеты вокруг Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные открытых сервисов слежения за воздушным движением, на которые ссылается РИА Новости.

Самолет поднялся в воздух с румынского аэродрома в Констанце, а затем взял курс на север. Примерно к 10:50 по московскому времени он начал описывать круги над литовским воздушным пространством, фактически огибая российский анклав. На 12:00 борт продолжал патрулирование в этом районе.

Активность американского разведывательного самолета у границ Калининградской области происходит на фоне постоянного наращивания военного присутствия НАТО в Восточной Европе. В Москве неоднократно заявляли, что действия альянса в регионе вызывают серьезную обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что «ползучее» расширение альянса на Восток не добавило безопасности для стран региона, а скорее привело к противоположному эффекту.