Семья 13 лет ищет 8-летнего мальчика, пропавшего в лесу под Новосибирском

Костя Кривошеев потерялся в лесу 19 июня 2013 года. Фото: "Лиза Алерт"

В Новосибирской области уже 13 лет продолжаются поиски восьмилетнего Кости Кривошеева, который пропал в июне 2013 года в лесу у деревни Озерки-6 Каргатского района. Отчим и дедушка взяли мальчика за дровами, оставили в машине, а когда вернулись — ребенка не было, сообщает КП-Новосибирск.

В поисках участвовали сотни местных жителей, вертолеты, собаки, но следов не нашли. Редакция попросила нейросеть проанализировать возможные версии. Искусственный интеллект выделил четыре сценария.

Самый вероятный, по мнению нейросети, — похищение и убийство. В лесу мальчик был легкой целью для местных или случайных грибников. Местные жители считают эту версию маловероятной из-за глухой местности. Вторая — несчастный случай: ребенок мог упасть в болото или заблудиться. Но тогда почему собаки не взяли след? Третья — причастность отчима или дедушки, возможная ссора, которую скрыли. Четвертая — мальчик ушел сам, но нейросеть и местные считают это маловероятным.

Искусственный интеллект советует поднять все нераскрытые эпизоды с детьми за 2010–2015 годы, сверить ДНК Кости с базой неопознанных тел по Сибири и перепроверить окружение — преступник часто оказывается в радиусе 5 км. Дело остается нераскрытым.

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