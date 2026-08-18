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НовостиПолитика18 августа 2026 9:31

"Был один раздражитель": Посол РФ в Сербии высказался о поставках Белградом оружия киевскому режиму

Боцан-Харченко: Сербия не поставляет оружие Киеву, но возможны утечки
Сергей ГАПЧУК
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Официальный Белград не поставляет вооружения киевскому режиму, но не исключены утечки через серые схемы. Об этом в эфире ИС "Вести" заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"У нас есть один раздражитель, вернее, был – это появление оружия сербского производства в зоне СВО в руках киевского режима", - сказал он.

По словам дипломата, разумеется, оно попадало туда окольными путями через различные теневые каналы; проследить и контролировать эти каналы в нынешних условиях крайне сложно или вообще невозможно.

Посол подчеркнул, что главное, что политически Сербия понимает сложность проблемы, у Белграда нет никакого намерения в военном плане поддерживать киевский режим.

Как писал сайт KP.RU, ранее Боцан-Харченко заявил, что визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Белград и встреча с президентом республики Александром Вучичем не вызвали положительных эмоций у Москвы.