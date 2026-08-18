Врач предупредил, когда долгий сон становится опасным

Средней нормой для взрослого считается семь-девять часов сна. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Слишком долгий сон не всегда говорит о хорошем отдыхе и восстановлении организма. Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, в каких случаях увеличение продолжительности сна может быть тревожным признаком. Об этом пишет aif.ru.

«Если человеку всегда хватало 7 часов сна, а тут он перестал высыпаться за 10 часов, сон перестал быть освежающим, да еще дневная сонливость появилась – вот это серьезная проблема», – предупредил Бузунов.

По словам специалиста, средней нормой для взрослого считается семь-девять часов сна. При этом индивидуальная потребность может значительно отличаться: некоторым людям для полноценного восстановления требуется 10-12 часов. Если человек всегда спал столько и чувствовал себя хорошо, само по себе это не является признаком болезни.

Насторожиться стоит, если продолжительность сна заметно увеличилась, а после пробуждения сохраняются усталость и сонливость. Такое состояние может быть связано с апноэ сна, при котором во время ночного отдыха многократно останавливается дыхание, а также с дефицитом железа, синдромом беспокойных ног и другими заболеваниями.

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