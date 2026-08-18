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НовостиПолитика18 августа 2026 9:36

ВС России освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНР

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС России освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНР

ВС России освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНР

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, российские войска освободили населенные пункты Ореховатку и Красноподолье.

Кроме того, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 10 управляемых авиабомб и 1671 украинский беспилотник. Также ВКС России сбили самолет МИГ-29 Воздушных сил Украины. ВС России также поразили резервуары с топливом в порту "Одесса".

Войска РФ освободили населенный пункт Ореховатка Донецкой Народной Республики.