В Новосибирске суд не смягчил приговор экс-инспекторам за погоню за девочками

В ходе погони девочки наехали на покрышку и перевернулись. Фото: предоставлено родственниками бывшего полицейского

Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор бывшим инспекторам ДПС Александру Гусеву и Виталию Баранову, осужденным за превышение полномочий. В апреле 2026 года их приговорили к трем годам колонии общего режима, лишили званий и права служить в МВД на два года. Об этом КП-Новосибирск сообщил адвокат Гусева Д.Е. Колобаев.

В июле 2024 года в поселке Станционно-Ояшинский две девочки на питбайке без прав и защиты попали в ДТП. По версии следствия, инспекторы преследовали их, вытесняли с дороги и били по руке водителя. Школьница потеряла управление, врезалась в препятствие и сломала кисть. Вторая девочка отделалась ушибами.

Гусев и Баранов вину не признавали. Они не отрицали, что преследовали мотоцикл, но утверждали, что потеряли девочек из виду и искали других нарушителей. Однако суд счел их виновными.

Адвокат Колобаев настаивал на недоказанности: на жезлах не нашли клеток эпителия потерпевшей, в деле были противоречия. Но апелляция не изменила приговор — срок остался прежним. Из доказательств исключили выводы полиграфа, а с имущества Баранова сняли аресты.

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