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НовостиПолитика18 августа 2026 9:37

Российские ударные дроны поразили в порту Одессы резервуары с топливом для ВСУ

ВС РФ продолжили удары по украинским портам и сухогрузам
Сергей ГАПЧУК
ВС РФ ударными дронами поразили в порту Одессы резервуары с топливом для ВСУ

ВС РФ ударными дронами поразили в порту Одессы резервуары с топливом для ВСУ

Фото: REUTERS.

Российские подразделения при помощи ударных беспилотников поразили в порту Одессы резервуары с топливом для украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Вечером 17 августа ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту "Одесса" резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ", - говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что российские войска в течение дня нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы, который доставил вооружение и боевые припасы для украинской армии. Кроме того, там же российские военные поразили склады военного имущества Киева. Атака российской армии была произведена дронами, а также и высокоточным оружием.

Также в порту Николаев военные РФ успешно поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для ВСУ.