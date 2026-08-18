Российские ударные дроны поразили в порту Одессы резервуары с топливом для ВСУ

ВС РФ ударными дронами поразили в порту Одессы резервуары с топливом для ВСУ Фото: REUTERS.

Российские подразделения при помощи ударных беспилотников поразили в порту Одессы резервуары с топливом для украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Вечером 17 августа ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту "Одесса" резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ", - говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что российские войска в течение дня нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы, который доставил вооружение и боевые припасы для украинской армии. Кроме того, там же российские военные поразили склады военного имущества Киева. Атака российской армии была произведена дронами, а также и высокоточным оружием.

Также в порту Николаев военные РФ успешно поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для ВСУ.