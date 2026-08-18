"Мне очень страшно": Львова-Белова заявила, что ее дети живут под охраной и пользуются кодовыми словами из-за угроз Киева

Львова-Белова призналась, что ее дети живут под охраной из-за угроз Киева Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью Владимиру Соловьеву для ИС "Вести" рассказала, что из-за угроз ее детям приходится жить под охраной.

"Это страшно не только в отношении меня, это страшно в отношении моих детей. И за себя-то, понятно, ты переживаешь, но больше я переживаю за своих детей, которые также живут с охраной, у которых есть кодовые слова в случае чего, как мы реагируем, инструкция", - сказала она.

По словам омбудсмена, ей, как матери очень страшно.

Львова-Белова выразила уверенность, что действия Москвы правильные и что по-другому быть вообще не может. Россия должна биться до конца. Победа будет за нами, подчеркнула она.

Как писал сайт KP.RU, ранее уполномоченный по правам ребенка в России сообщила, что миф Запада о некой "депортации" украинских детей не имеет ничего общего с реальностью.