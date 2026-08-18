Кроличий остров оказался под угрозой: ученые бьют тревогу из-за нашествия диких животных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитый остров Окуносима, где живут около 500 диких кроликов, оказался под угрозой из-за нашествия диких кабанов, которые научились охотиться на пушистых обитателей. Как пишет Metro со ссылкой на исследование, проблема возникла из-за бесконтрольного кормления животных туристами.

Ежегодно Окуносиму посещают почти 200 тысяч человек, привлечённые возможностью покормить зверьков. Однако оставленный корм привлёк кабанов, которые стали поедать остатки еды, падаль и даже нападать на кроликов. Эколог Синго Канеко из Университета Фукусима признался, что такое поведение кабанов стало для учёных неожиданностью, ведь эти животные обычно не охотятся активно.

Сами кролики не являются коренными жителями острова — их завезли из Европы после Второй мировой войны, когда Окуносима использовался как секретный полигон для испытаний химического оружия. Сейчас руины военных баз напоминают о прошлом, а популяция кроликов превышает возможности местной экосистемы.

Авторы исследования подчёркивают, что главная угроза — не хищники, а неуправляемый туризм, нарушающий хрупкий баланс природы. Они предлагают ужесточить правила кормления, следить за численностью животных и провести просветительскую кампанию среди гостей. Аналогичные проблемы, как отмечается в отчётах PETA и WWF*, наблюдаются на Галапагосах, Большом Барьерном рифе и в других популярных туристических местах, где страдают дикие животные и даже люди.

Ранее пограничная служба Юго Восточной Финляндии временно закрыла ворота для диких животных на границе из-за выявленной в регионе африканской чумы свиней.

* – признана нежелательной организацией, выполняющей функции иностранного агента