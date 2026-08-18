ПВО России установила абсолютный рекорд по количеству сбитых украинских дронов за сутки

Минобороны: Средства ПВО сбили 1671 беспилотник за сутки, это рекорд Фото: Минобороны РФ.

Российские системы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 1671 беспилотник украинской армии. Это стало абсолютным рекордом за все время проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиабомб и два реактивных снаряда американской системы залпового огня (РСЗО) Himars.

"...А также 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее военное ведомство сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили четыре реактивные снаряда РСЗО Himars производства США и Vampire производства Чехии. Также было нейтрализовано 797 вражеских беспилотников над несколькими российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей.