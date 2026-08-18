Карты Visa и MasterCard могут иногда не срабатывать в России: почему это происходит и что делать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владельцы карт Visa и MasterCard в России периодически сталкиваются с отказами при оплате, особенно в праздничные дни. Как пояснил киберэксперт Денис Батранков, это связано с техническими сбоями, а не с грядущим полным уходом платежных систем. Подробностями специалист поделился в эфире радио «Комсомольская правда».

Батранков отметил, что заявление депутата Анатолия Аксакова о выводе карт к 2027 году — лишь прогноз, а Банк России не утверждал конкретных сроков. Он подчеркнул, что спешно закрывать имеющиеся Visa и MasterCard не нужно, однако разумно постепенно переходить на карту «Мир» для повседневных расчетов.

Эксперт объяснил, что проблемы с чтением карт возникают из-за DDoS-атак на серверы проверки сертификатов, а не из-за устаревшего оборудования. По его словам, внутри страны все транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК), созданная Банком России еще в 2014 году.

Отвечая на вопрос о безопасности, Батранков заявил, что криптографические алгоритмы у всех карт одинаковы, а сертификаты перевыпускаются российской системой. Риски он связал не с самими картами, а с оплатой на непроверенных сайтах, где браузеры могут не доверять новым российским сертификатам.

В случае сбоя эксперт посоветовал подождать и попробовать оплатить другой картой или воспользоваться системой быстрых платежей. Он также рекомендовал использовать только проверенные магазины и не игнорировать предупреждения браузера о небезопасном соединении.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что банковские карты западных платежных систем будут постепенно выводиться из оборота внутри РФ.