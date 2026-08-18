Минобороны: ВСУ за время спецоперации потеряли 674 самолета Фото: REUTERS.

Украинская армия за время проведения специальной военной операции (СВО) потеряла 674 самолета. Об этом в ежедневной сводке сообщило Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 212 445 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 624 танка и других боевых бронированных машин...", - говорится в сообщении.

Также, по данным военного ведомства, российские войска уничтожили 1 774 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 186 орудие полевой артиллерии и минометов, 69 581 единицу специальной военной автомобильной техники.