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НовостиПолитика18 августа 2026 9:53

Минобороны: ВСУ за время спецоперации потеряли 674 самолета

Также с 24 февраля российская армия уничтожила 212 445 беспилотников противника
Сергей ГАПЧУК
Минобороны: ВСУ за время спецоперации потеряли 674 самолета

Минобороны: ВСУ за время спецоперации потеряли 674 самолета

Фото: REUTERS.

Украинская армия за время проведения специальной военной операции (СВО) потеряла 674 самолета. Об этом в ежедневной сводке сообщило Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 212 445 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 624 танка и других боевых бронированных машин...", - говорится в сообщении.

Также, по данным военного ведомства, российские войска уничтожили 1 774 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 186 орудие полевой артиллерии и минометов, 69 581 единицу специальной военной автомобильной техники.