Мишустин: Россия запускает строительство малой атомной станции в Мьянме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал большое строительство, в котором ключевое участие примут отечественные специалисты. Речь идёт об атомной электростанции малой мощности, строительный проект которой уже вышел из стадии разработки и начал реализовываться.

"Мы приступаем к реализации договоренностей о сооружении в Мьянме атомной станции малой мощности", - заявил Мишустин.

Российский премьер отметил, что атомная станция окажет огромную поддержку экономике Мьянмы, укрепит отношения стран и даст импульс сотрудничеству в самых разных сферах.

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