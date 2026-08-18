Мишустин: Россия запускает строительство малой атомной станции в Мьянме

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Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал большое строительство, в котором ключевое участие примут отечественные специалисты. Речь идёт об атомной электростанции малой мощности, строительный проект которой уже вышел из стадии разработки и начал реализовываться.
"Мы приступаем к реализации договоренностей о сооружении в Мьянме атомной станции малой мощности", - заявил Мишустин.
Российский премьер отметил, что атомная станция окажет огромную поддержку экономике Мьянмы, укрепит отношения стран и даст импульс сотрудничеству в самых разных сферах.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году Египет начал заливать бетон под четвёртый реактор АЭС "Эд-Дабаа" при поддержке России. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность проекта для российско-египетских отношений и экономики Египта.
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