NTV: в Германии осудили украинца, обвиняемого в агентурной деятельности Фото: Сергей Грачёв. Перейти в Фотобанк КП

Высший земельный суд Штутгарта вынес приговор гражданину Украины, признав его виновным в подготовке диверсий в Германии. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и три месяца. Об этом пишет NTV.

В рамках этого же дела суд оправдал двоих других украинцев, которые проходили по делу в качестве соучастников. Все трое фигурантов на протяжении всего процесса отрицали свою причастность к якобы сотрудничеству с Россией и не признали предъявленные им обвинения.

По версии немецкого следствия, группа действовала из Кёльна, откуда отправляла почтовые отправления, оснащённые GPS-трекерами. Таким образом злоумышленники пытались установить логистические маршруты украинской компании «Новая почта». Следователи полагают, что в дальнейшем по тем же маршрутам планировалось пересылать уже не трекеры, а посылки с зажигательными смесями для совершения терактов.

Напомним, что 6 августа Федеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании 33-летнего гражданина Украины. Его подозревали в сборе секретной информации на территории оборонного предприятия.