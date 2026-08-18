Стало известно, сколько заработает Канье Уэст за концерты в России Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер Иосиф Пригожин назвал сумму гонорара Канье Уэста за предстоящие выступления в России. По его данным, речь идет как минимум о 20 миллионах долларов.

«У него внушительный контракт — 20 миллионов долларов. Мои друзья предлагали ему разные финансовые условия, но он не соглашался. Я же все-таки в отрасли нахожусь. Гонорар приблизительно за каждый концерт от 10 миллионов долларов, но точно не меньше», — рассказал продюсер в беседе с РИА Новости.

Организаторы ожидают, что приезд мировой звезды привлечет в Россию большое число иностранных гостей. Пригожин отметил, что поток туристов может превысить 50 тысяч человек, особенно в Санкт-Петербурге. По его мнению, это покажет зарубежным гостям доброжелательную атмосферу в стране.

По словам продюсера, решение Канье Уэста выступить в России связано не только с финансами. Он считает, что рэпер делает смелый публичный шаг, бросая вызов тем, кто запрещает западным артистам приезжать в страну. Пригожин заключил, что эти запреты исходят не от российской стороны.

Напомним, что Канье Уэст даст два концерта в северной столице 10 и 11 октября. Это второй визит рэпера в Россию, однако первый был секретным и был связан с днём рождения его друга Гоши Рубчинского.