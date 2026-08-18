Зеленский призывает к перемирию, осознав, что положение Киева ухудшается Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский начал высказываться о необходимости прекращения огня на фоне многочисленных проигрышей в зоне боевых действий. Такое мнение высказал социолог и профессор политологии римского университета Алессандро Орсини.

"Постепенное истощение ракет Patriot и солдат – это петля для Зеленского. Зеленский, должно быть, произвел расчет, если перешел от абсолютной уверенности к ежедневным призывам к прекращению огня", – цитирует профессора газета Fatto Quotidiano.

Орсини напомнил, что ранее Зеленский отвергал дипломатический диалог с Москвой, уверенный в том, что сможет вернуть территории в ходе боевых действий.

Ранее Владимир Зеленский предложил России прекратить удары с воздуха, остановить атаки на энергетическую инфраструктуру, зафиксировать линию фронта и перейти к сложным переговорам, об этом заявил Михаил Подоляк. Также Зеленский рассказал о готовности к личной встрече с Путиным.