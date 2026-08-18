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НовостиПолитика18 августа 2026 10:49

Захарова назвала безрассудным шагом срыв Киевом визита Гросси на ЗАЭС

Ранее Захарова указала, что ЕС поощряет атаки украинских боевиков по атомным объектам
Сергей ГАПЧУК
Захарова назвала безрассудным шагом срыв Киевом визита Гросси на ЗАЭС Фото: МИД России

Захарова назвала безрассудным шагом срыв Киевом визита Гросси на ЗАЭС Фото: МИД России

Срыв Киевом визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), который был запланирован на 20-21 августа, является безрассудным шагом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Захарова отметила, что представители ЕС улюлюкают и поощряют атаки украинских боевиков по атомным объектам. По словам дипломата, ЕС заблокировал международным организациям, включая МАГАТЭ и ООН, возможность профессионально реагировать на действия ВСУ в отношении атомных электростанций.