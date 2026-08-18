Захарова назвала безрассудным шагом срыв Киевом визита Гросси на ЗАЭС Фото: МИД России

Срыв Киевом визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), который был запланирован на 20-21 августа, является безрассудным шагом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Захарова отметила, что представители ЕС улюлюкают и поощряют атаки украинских боевиков по атомным объектам. По словам дипломата, ЕС заблокировал международным организациям, включая МАГАТЭ и ООН, возможность профессионально реагировать на действия ВСУ в отношении атомных электростанций.