Захарова призвала МАГАТЭ признать угрозы Запорожской АЭС со стороны Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы в отношении Запорожской атомной электростанции исходят именно от Украины. Комментируя срыв визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию и в Энергодар, дипломат призвала МАГАТЭ наконец признать этот факт.

Захарова выразила глубокую обеспокоенность в связи с агрессивными действиями киевского режима, который практически в ежедневном режиме атакует ЗАЭС. По словам дипломата, очередным безрассудным шагом стало решение Украины сорвать планировавшуюся на 20–21 августа поездку Гросси.

«Киев цинично пригрозил Гендиректору МАГАТЭ, прямо заявив, что не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России. Воспринимаем это как новое саморазоблачение киевского режима», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что все, кто замалчивает создание Киевом угроз ядерной безопасности, разделяют ответственность за его действия.

Ранее также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил киевский режим в целенаправленном терроре против сотрудников ЗАЭС. По его словам, все действия украинской стороны направлены на то, чтобы спровоцировать техногенную катастрофу.