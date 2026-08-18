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НовостиОбщество18 августа 2026 11:13

На территории КНИТУ нашли закопанный немецкий танк «Пантера»

Найденная закопанной боевая машина «Пантера» более 60 лет использовалась как бронеяма для испытаний взрывчатки
Анна АДАМАЙТЕС
На территории КНИТУ нашли закопанный немецкий танк «Пантера». Фото: Пресс-служба КНИТУ

На территории КНИТУ нашли закопанный немецкий танк «Пантера». Фото: Пресс-служба КНИТУ

Во время строительных работ и разбора старого склада Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) рабочие обнаружили под землёй немецкий танк «Пантера» (Panzerkampfwagen V Panther), пишет Телеграм-канал КНИТУ.

После Великой Отечественной войны танк служил для вуза бронеямой — безопасным бункером для лабораторных работ и испытаний взрывчатых веществ, порохов и пиротехники на спецфакультете. Студенты и учёные спускались через люк башни, закладывали образцы в бомбу Трауцля и дистанционно подрывали их из здания.

Предположительно, трофейная техника попала в город для изучения курсантами Казанского танкового училища, возможно, прямо с Курской дуги. В начале 1950-х годов в институте построили новую испытательную станцию с бронекабиной, спуск к танку засыпали, а сверху возвели склад химреактивов. Объект не использовали более 60 лет, и со временем он превратился в университетскую легенду.

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