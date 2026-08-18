На территории КНИТУ нашли закопанный немецкий танк «Пантера». Фото: Пресс-служба КНИТУ

Во время строительных работ и разбора старого склада Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) рабочие обнаружили под землёй немецкий танк «Пантера» (Panzerkampfwagen V Panther), пишет Телеграм-канал КНИТУ.

После Великой Отечественной войны танк служил для вуза бронеямой — безопасным бункером для лабораторных работ и испытаний взрывчатых веществ, порохов и пиротехники на спецфакультете. Студенты и учёные спускались через люк башни, закладывали образцы в бомбу Трауцля и дистанционно подрывали их из здания.

Предположительно, трофейная техника попала в город для изучения курсантами Казанского танкового училища, возможно, прямо с Курской дуги. В начале 1950-х годов в институте построили новую испытательную станцию с бронекабиной, спуск к танку засыпали, а сверху возвели склад химреактивов. Объект не использовали более 60 лет, и со временем он превратился в университетскую легенду.

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