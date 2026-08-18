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НовостиОбщество18 августа 2026 11:16

Врачи Сеченовского университета разработали новый метод лечения Альцгеймера

Новый метод лечения Альцгеймера, разработанный врачами Сеченовского университета, показал эффективность
Мария СПИРИДОНОВА
Врачи Сеченовского университета разработали новый метод лечения Альцгеймера

Врачи Сеченовского университета разработали новый метод лечения Альцгеймера

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Сеченовского университета разработали новую стратегию лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Клиницисты университетской клинической больницы №3 впервые в мире предложили метод селективной плазмосорбции внеклеточной ДНК. Метод, принципиально отличающийся от процедур плазмафереза, представляет собой экстракорпоральную терапию, основанную на связывании ДНК-содержащих структур из плазмы крови. Пациенты прошли трехэтапный курс с перерывами в несколько дней. За один сеанс обрабатывалось 200% объема циркулирующей плазмы.

Через три месяца после терапии врачи получили положительные результаты. У большинства испытуемых улучшились показатели вербальной памяти, повысилась скорость обработки информации, а также отмечен позитивный прогресс в когнитивной сфере.

Ранее в Институте биоорганической химии РАН был разработан способ доставки противоопухолевого препарата, который в экспериментах на животных показал десятикратное превосходство над традиционной химиотерапией.