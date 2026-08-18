Врачи Сеченовского университета разработали новый метод лечения Альцгеймера Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Сеченовского университета разработали новую стратегию лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Клиницисты университетской клинической больницы №3 впервые в мире предложили метод селективной плазмосорбции внеклеточной ДНК. Метод, принципиально отличающийся от процедур плазмафереза, представляет собой экстракорпоральную терапию, основанную на связывании ДНК-содержащих структур из плазмы крови. Пациенты прошли трехэтапный курс с перерывами в несколько дней. За один сеанс обрабатывалось 200% объема циркулирующей плазмы.

Через три месяца после терапии врачи получили положительные результаты. У большинства испытуемых улучшились показатели вербальной памяти, повысилась скорость обработки информации, а также отмечен позитивный прогресс в когнитивной сфере.

Ранее в Институте биоорганической химии РАН был разработан способ доставки противоопухолевого препарата, который в экспериментах на животных показал десятикратное превосходство над традиционной химиотерапией.