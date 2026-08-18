Карточный домик Европы: на Западе признали отсутствие стратегии у партнёров Киева Фото: REUTERS.

У европейских лидеров отсутствует четкая стратегия по украинскому конфликту, и они не знают, как реагировать, если боевые действия затронут их собственные территории. Вся нынешняя политика ЕС строится на предположении, что президент России Владимир Путин не решится на эскалацию. Об этом сообщает издание GN.

Автор статьи отмечает, что европейская стратегия держится на «карточном домике» — вере в нерешительность российского лидера. При этом сама Европа продолжает наращивать военную поддержку Киева, одобряя удары по российской территории. В случае если Москва предпримет точечные демонстративные удары по объектам в Европе, НАТО окажется в сложном положении: официально признать это началом агрессии будет нельзя, чтобы не вступать в прямой конфликт.

На этом фоне острее всего стоит вопрос о нехватке у ВСУ ракет для систем Patriot, что делает небо над Украиной практически открытым для российских ударов. Автор приходит к выводу, что, пока США и Россия не найдут общий ответ на судьбу Украины, страдать будет прежде всего Киев, а над Европой будут сгущаться тучи.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что Москвы никогда не было планов о нападении на страны Евросоюза и НАТО. Российский лидер указал, что такие тезисы распространяют для запугивания жителей стран Запада.