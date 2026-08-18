Гинекологу из Благовещенска вынесли приговор после смерти младенца

18 августа 2026 года суд признал 62-летнюю женщину виновной Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Благовещенском городском судебном участке №9 оглашен резонансный приговор по уголовному делу о гибели новорожденного. 62-летняя акушер-гинеколог Ольга Белобородова признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью младенца вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

34-летняя роженица Ольга Гузикова поступила в ГКБ «Родильный дом» с диагнозом гестационный сахарный диабет, который провоцировал развитие крупного плода.

УЗИ за два дня до родов показало вес ребенка минимум 4700 граммов. Пациентка требовала проведения кесарева сечения, однако заведующая отделением отказала со словами: «Таз у тебя широкий — родишь сама».

13 декабря во время потуг плечики малыша застряли в родовых путях (дистоция плечиков). По словам матери, заведующий отделением давила ей на живот руками и локтем, а врач извлекала ребенка силой.

Мальчик весом 4826 граммов родился живым, но со сломанной правой плечевой костью. Через несколько часов ребенок впал в кому, был подключен к ИВЛ, а утром скончался от остановки сердца.

Следствие длилось почти два года. Результаты судебно-медицинской экспертизы Судебно-экспертного центра СК РФ оказались неоднозначными:

Эксперты установили, что непосредственной причиной гибели стала врожденная дисплазия легких. Смерть формально не связана с переломом плеча. Несмотря на это, специалисты выявили грубые ошибки в тактике ведения родов. Игнорирование веса плода и показаний к операции привели именно к перелому кости и травмированию ребенка, что квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

12 марта 2026 года акушеру-гинекологу Ольге Белобородовой было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Следствие установило, что она неверно определила массу плода и не созвала консилиум для решения вопроса об операции.

18 августа 2026 года суд признал 62-летнюю женщину виновной. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 1 месяц. В течение этого времени осужденная не имеет права выезжать за пределы города Благовещенска.

Семья погибшего ребенка намерена обжаловать мягкость приговора. Как сообщила медицинский юрист Юлия Липинская, представляющая интересы супругов Гузиковых, защита будет добиваться дополнительного наказания для врача в виде отстранения её от медицинской деятельности.