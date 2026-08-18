Скрытые счета и пустые кошельки: признаки финансового недоверия

Психолог Чепалов: Резкая скрытность может говорить о проблемах с доверием в паре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Необъяснимые крупные траты, резкая скрытность и отказ показывать банковские выписки могут указывать на проблемы с доверием в паре. Об этом РИАМО рассказал психолог Родион Чепалов.

«Заподозрить, что человек скрывает деньги или покупки, можно по косвенным признакам, но делать выводы только по поведению нельзя. Настораживать могут резкая скрытность, нежелание показывать выписки, постоянные оправдания вроде "потом расскажу", исчезновение уведомлений банка, новые вещи без объяснения их происхождения», – отметил специалист.

По словам психолога, такие признаки не всегда говорят о финансовой измене. Иногда человек просто боится очередной ссоры или критики. Поэтому лучше всего аккуратно узнать позицию партнера в этом вопросе.

«Вместо вопроса: "Что ты опять скрываешь?" полезнее сказать: "Мне важно понимать, что происходит с нашими деньгами, потому что без этого я чувствую тревогу". Такой разговор чаще приводит к откровенности, чем взаимные проверки и подозрения. Именно доверие, а не полный контроль расходов, делает финансовые отношения устойчивыми», – пояснил Чепалов.

Как KP.RU писал ранее, общение со второй половинкой зачастую может надоесть, особенно когда партнер ваш единственный собеседник. Тогда вам стоит добавить в свою жизнь больше общения с друзьями и коллегами, заняться хобби, чтобы не надоедать друг другу и при этом иметь общие темы для общения.