Певицу Бонни Тайлер похоронили спустя месяц после смерти в родном Уэльсе. Фото: IMAGO/Stefan M. Prager, www.imago-images.de, Global Look Press

Британскую певицу Бонни Тайлер похоронили в родном городе Скьюэн в Уэльсе спустя месяц после её смерти. Артистка скончалась 8 июля в Португалии, однако семье удалось уладить все юридические вопросы по транспортировке тела только сейчас. Траурные мероприятия длились три дня, сообщает Hello!.

Торжественная церемония прощания состоялась в соборе Святой Марии. На ней присутствовали близкие, друзья и преданные поклонники звезды. Во главе процессии шёл вдовец артистки Роберт Салливан. Мероприятие было закрытым, но для фанатов велась прямая трансляция на сайте певицы, а также на экранах, установленных у церкви.

Гроб с телом певицы украсили белыми розами и лилиями. Рядом с цветами и записками находился и португальский флаг, поскольку последние годы жизни Бонни Тайлер провела на вилле в Албуфейре. Место захоронения семья решила не разглашать. Родные попросили поклонников не приносить цветы, а вместо этого сделать пожертвования в благотворительные фонды.

Ранее KP.RU писал, что Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет. За несколько дней до этого сообщалось, что вокалистка находится в коме в тяжёлом состоянии. В апреле у певицы развилась острая боль в животе, её госпитализировали и прооперировали из-за разрыва аппендикса и повреждения кишечника, после чего состояние резко ухудшилось.