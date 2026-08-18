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НовостиВ мире18 августа 2026 11:50

Посольство: Суд в Египте оправдал задержанного россиянина по основным обвинениям

Прокуратура Египта хочет обжаловать решение суда
Сергей ГАПЧУК
Посольство: Суд в Египте оправдал задержанного россиянина по основным обвинениям Фото: Heiner Heine/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Посольство: Суд в Египте оправдал задержанного россиянина по основным обвинениям Фото: Heiner Heine/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Посольство РФ в Каире заявило, что суд оправдал задержанного в Египте гражданина России по основным обвинениям, но назначил ему штраф. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, египетская прокуратура планирует обжаловать решение суда. Издание отметило, что российские дипломаты пообещали продолжить добиваться скорейшего возвращения задержанного на родину.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в Египте продолжается судебное разбирательство в отношении российского гражданина Миронова, задержанного в курортном Шарм-эш-Шейхе. Сотрудники консульского отдела посольства поддерживают связь с властями Египта и родственниками задержанного.

Напомним, гражданин РФ был задержан в отеле Renaissance. Мужчину обвинили в нарушении норм поведения, принятых в исламе. Что именно сделал российский турист, не уточнялось.