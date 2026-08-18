Бельгия допустила использование замороженных активов РФ в пользу Украины Фото: REUTERS.

Бельгия допускает возможность использования замороженных российских активов в пользу киевского режима, однако настаивает, что юридические, финансовые и системные риски такого решения должны совместно разделить страны Европы. Об этом во время визита в Киев заявил вице-премьер-министр Бельгии Максим Прево. Его слова передало украинское издание "Общественное".

По его словам, Брюссель не может самостоятельно взять на себя риск, при котором через 10-15 лет Бельгии потенциально придется вернуть замороженные средства России.

Издание уточнило, что речь идет об около 210 миллиардов евро российских суверенных активов, значительная часть которых заморожена в ЕС на счетах бельгийского депозитария Euroclear.