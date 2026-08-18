Иран жестко ответил на заявление Трампа о переименовании Ормузского пролива

Иран пообещал «исправить» иллюзии Трампа об Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Иран обязательно «исправит» иллюзии американского главы Дональда Трампа об Ормузском проливе, которую он уже считает территорией США. Такое заявление сделал в соцсети X замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади.

Поводом для высказывания стала недавняя публикация Трамп в соцсетях. Политик разместил на своей странице изображение карты Ормузского пролива с подписью «новая территория США». Гариб-Абади отметил, что Тегеран обязательно сделает все возможное, чтобы лидер Штатов пришел в себя.

«Подобно тому, как Трамп правильно написал название Персидского залива (до этого президент США выступал за переименование залива в Арабский - прим. ред.), в скором времени его заблуждение относительно Ормуза либо исправится, либо мы сами исправим заблуждения человека, живущего иллюзиями», - подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Тегеран и Вашингтон все же пришли к согласию продлить 60-дневное перемирие. Согласно информации Al-Arabiya, власти государств уже подписали документ о временном завершении боев на Ближнем Востоке. Однако стоит отметить, что официального подтверждения от какой-либо стороны не публиковалось.