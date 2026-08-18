Россиянам объяснили, почему нельзя убирать горячую еду в холодильник

Эксперт Роскачества предупредила о последствиях горячей еды в холодильнике. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правильное хранение готовой еды зависит не только от ее свежести, но и от того, когда именно ее убирают в холодильник. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала, почему с горячими блюдами лучше не торопиться. Об этом пишет Lenta.ru.

«Повышение температуры на несколько градусов запускает механизм активного размножения бактерий на молоке, мясе, нарезках. Если вы поставили горячий суп в холодильник, молоко на соседней полке может испортиться на сутки раньше срока», – предупредила Спеценко.

Эксперт объяснила, что горячая кастрюля нагревает воздух внутри холодильника, особенно если речь идет о старой модели с одним компрессором. Из-за перепада температуры условия хранения других продуктов временно ухудшаются, а бактерии начинают размножаться быстрее.

Есть и другая проблема – пар от горячей еды. Он оседает на стенках и продуктах в виде конденсата, повышая влажность. Это может способствовать появлению плесени. Спеценко советует не убирать блюдо сразу, а дать ему остыть при комнатной температуре, обычно на это требуется около двух часов.

Прежде россиянам рассказали, какие продукты не стоит хранить в холодильнике, поскольку холод может негативно повлиять на их вкус и качество.