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НовостиЭкономика18 августа 2026 12:27

ФАС выдала предупреждения участникам рынка топлива в ряде регионов России

Предприятия необоснованно изменяли стоимость бензина и дизеля на АЗС
Сергей ГАПЧУК
ФАС выдала предупреждения участникам рынка топлива в ряде регионов России

ФАС выдала предупреждения участникам рынка топлива в ряде регионов России

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала новые предупреждения участникам рынка топлива в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях, а также в Хакасии. Об этом в канале в мессенджере "Макс" сообщило ведомство.

"Ведомство выявило признаки нарушений у топливных компаний в регионах. Совместно с территориальными органами служба возбудила в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 41 дело.

По данным ведомства, предприятия необоснованно изменяли стоимость бензина и дизеля на АЗС. Кроме того, тюменская компания "Газпромнефть — региональные продажи" получила предупреждение, так как не рассматривала заявки сельхозпроизводителя на поставку топлива.

Как писал сайт KP.RU, ранее Петербургская биржа запустила новый механизм поставок бензина. Решение было одобрено российским правительством. Механизм доступен через ОТП РЖД на условиях "франко-вагон станция отправления ОТП".