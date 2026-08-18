За лето количество пользователей почтовых сервисов выросло в России на 10%

Согласно данным аналитиков Yota, полученным на основе обезличенной статистики абонентов, с начала лета зафиксирован заметный всплеск интереса к электронной почте. Количество пользователей почтовых платформ выросло на 10% по сравнению с аналогичными месяцами 2025 года.

Первую строчку в рейтинге удерживает Почта Mail, на нее приходится 55,8% пользователей. На второй позиции расположился Gmail с показателем 26,8%, а тройку лидеров замыкает «Яндекс Почта» (16,7%). На Почту Mail также приходится более половины объёма трафика. Gmail при этом занимает чуть больше четверти, а почта Яндекса — около шестой части. Остальные сервисы, включая Rambler, Yahoo и Outlook, суммарно набирают менее 1%. Совокупно на российских платформах тратится почти три четверти всего объёма почтового трафика.

Активнее всего почтой пользуются россияне от 26 до 45 лет. Пользователи 36–45 лет обеспечивают около трети трафика (30%), 26–35 лет - чуть более четверти. На молодёжь в возрасте 14–20 лет приходится лишь 8,4%. Однако именно в этой младшей группе Gmail сохраняет лидерство с результатом 52%, оставляя Почте Mail 40%. Это единственная возрастная группа, где зарубежный сервис обходит отечественного лидера. Кроме того, статистика фиксирует гендерный перекос: мужчины активнее используют почтовые сервисы — их трафик достигает 60%.

Самым «почтовым» регионом стала Москва, следом идёт Санкт-Петербург. На большей части страны доминирует Почта Mail, однако в некоторых городах, например в Чите и Якутске, конкуренция между платформами более острая, и доли распределяются равномернее.