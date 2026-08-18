Киев заявил о дополнительной принудительной эвакуации в Днепропетровской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области. Об этом заявил глава местной военной администрации Александр Ганжа в своём Tелеграм-канале.

«Объявили принудительную эвакуацию ещё из 16 населённых пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской общин в Синельниковском районе», — написал украинский чиновник. По его словам, из указанных населённых пунктов в течение месяца должны уехать семьи с детьми, всего планируется вывезти 2177 детей.

В конце июля в Днепропетровской области уже объявляли принудительную эвакуацию детей из десяти населённых пунктов Синельниковского района. Речь шла о 222 семьях, в которых воспитываются 364 ребёнка.

Верховная рада приняла закон о принудительной эвакуации детей в феврале, после чего киевский режим начал насильно вывозить детей из Славянска без предварительного определения места их передачи. Вернуть детей после такой эвакуации родителям становится практически невозможно.