Мужчина впал в кому после укуса прозрачного паука: очнувшись он кардинально изменил свою жизнь Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Британцу Питеру Мерфи удалось не только выжить после встречи с ядовитым членистоногим, но и полностью пересмотреть свои привычки. Мужчина впал в кому, а очнувшись, решил сбросить лишний вес и добился впечатляющего результата в 42 килограмма. Историей его спасения и преображения поделилось издание Need To Know.

Опасное насекомое с прозрачным телом и красными глазами атаковало Мерфи прямо в его собственном доме. Сначала рука пострадавшего опухла и покраснела, а спустя несколько дней у него начались проблемы с речью. В больнице врачи поставили страшный диагноз — некротизирующий фасциит, при котором ткани начинают быстро отмирать.

В борьбе за жизнь Питер провел в бессознательном состоянии четверо суток и перенес четыре сложных хирургических вмешательства. В тот тяжелый период он потерял своих брата и сестру. После выхода из больницы мужчина не стал отчаиваться, а взял себя в руки.

Долгое время британец мучился от ожирения, и после госпитализации его вес только увеличился. Тогда он твердо решил похудеть и принялся за работу над своим телом. В этом начинании его активно поддерживала супруга.

Семейная пара полностью пересмотрела рацион, исключив калорийные завтраки, выпечку, фастфуд и вредные перекусы. Кроме того, они увлеклись спортом и начали регулярно играть в бадминтон. Супруга последовала примеру главы семьи и тоже сбросила 22 килограмма, а сам Питер заявил, что менять свою жизнь к лучшему никогда не поздно.

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