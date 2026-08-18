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НовостиПолитика18 августа 2026 13:03

Владимир Путин проводит переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле

По итогам встречи будет подписан ряд двусторонних документов
Сергей ГАПЧУК
Владимир Путин проводит переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле

Владимир Путин проводит переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с лидером Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном

По данным агентства, главы государств встретились в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Путин радушно поприветствовал коллегу в начале встречи, лидеры обменялись рукопожатиями.

Издание отметило, что в переговоров президенты могут обсудить перспективы углубления сотрудничества России и Мьянмы в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. По итогам встречи будет подписан ряд двусторонних документов.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал строительство атомной электростанции малой мощности в Мьянме. Строительный проект которой уже вышел из стадии разработки и начал реализовываться.

По словам премьера, атомная станция окажет огромную поддержку экономике Мьянмы, укрепит отношения стран и даст импульс сотрудничеству в самых разных сферах.