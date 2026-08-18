Сын Бориса Грачевского потребовал от совладельца "Ералаша" 39 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сын и один из наследников основателя детского тележурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, Максим Грачевский, обратился в арбитражный суд Москвы с иском против Аркадия Григоряна, совладельца и генерального директора двух компаний, связанных с производством тележурнала. Сумма исковых требований превышает 39 млн рублей.

Согласно информации, опубликованной РИА Новости, иск был подан 7 августа, а суд назначен на ноябрь. В исковом заявлении содержится требование о взыскании задолженности, однако причины иска пока не раскрываются. К разбирательству также привлечен второй сын Бориса Грачевского - Филипп.

Максим Грачевский участвует в судебных спорах с ООО "Продюсерский центр "Ералаш" (ПЦ "Ералаш") и ООО "Ералаш". Аркадий Григорян владеет 50% акций ПЦ "Ералаш" и 50,01% в "Ералаше". Остальные доли принадлежат четырем наследникам Грачевского. Григорян — генеральный директор обеих компаний, занимающихся производством кино, видео и телепередач.

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования Максима Грачевского, обязав компании предоставить финансовую документацию.

Ранее KP.RU сообщил, что Борис Грачевский, художественный руководитель "Ералаша", скончался от ковида в январе 2021 года.