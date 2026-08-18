Гросси назвал атаку дрона по остановке в Энергодаре худшим, что случалось с ЗАЭС Фото: REUTERS.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку украинского беспилотника по остановке общественного транспорта в Энергодаре "худшим, что случалось с Запорожской АЭС (ЗАЭС)". Об этом говорится в соответствующем заявлении главы агентства в соцсети Х.

В публикации отметили, что МАГАТЭ было проинформировано о том, что около 06:00 18 августа на автобусной остановке, которой пользуются сотрудники ЗАЭС взорвался беспилотник.

"Он назвал произошедшее самым серьезным инцидентом за всю историю станции", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала срыв Киевом визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС безрассудным шагом. Визит Гросси планировался на 20-21 августа, гендиректор МАГАТЭ должен был приехать на ЗАЭС и в город атомщиков Энергодар.

Также дипломат призвала МАГАТЭ признать, что угрозы в отношении ЗАЭС исходят именно от Украины.