Умер Андрей Канев, писатель и литературовед

Умер Андрей Канев, поэт, прозаик, литературовед, член Союза писателей России, заслуженный работник Республики Коми. Ему было 63 года. Об этом сообщили в региональном отделении Союза писателей.
"Чтобы помнили. Ушел из жизни Андрей Канев, член Союза писателей России, заслуженный работник Республики Коми. Много лет Андрей издавал альманах "Сыктывкар", - говорится в публикации.
В сообщении уточнили, что похороны Канева пройдут 20 августа на кладбище поселка Верхний Чов. Отпевание состоится в находящемся возле кладбища храме Святого Духа.
Как писал сайт KP.RU, 14 августа умер писатель и журналист Феликс Медведев, писатель и журналист. Он скончался в результате продолжительной болезни.Ему было 85 лет. Прощание с Феликсом Медведевым запланировано на 19 августа. Оно состоится в 12:30 в ритуальном зале №2 по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 25.