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НовостиОбщество18 августа 2026 13:44

Умер Андрей Канев, писатель и литературовед

Писатель и литературовед Андрей Канев умер на 64-м году жизни
Сергей ГАПЧУК
Андрей Канев. Фото Официальная страница Союза писателей Республики Коми во "ВКонтакте"

Андрей Канев. Фото Официальная страница Союза писателей Республики Коми во "ВКонтакте"

Умер Андрей Канев, поэт, прозаик, литературовед, член Союза писателей России, заслуженный работник Республики Коми. Ему было 63 года. Об этом сообщили в региональном отделении Союза писателей.

"Чтобы помнили. Ушел из жизни Андрей Канев, член Союза писателей России, заслуженный работник Республики Коми. Много лет Андрей издавал альманах "Сыктывкар", - говорится в публикации.

В сообщении уточнили, что похороны Канева пройдут 20 августа на кладбище поселка Верхний Чов. Отпевание состоится в находящемся возле кладбища храме Святого Духа.

Как писал сайт KP.RU, 14 августа умер писатель и журналист Феликс Медведев, писатель и журналист. Он скончался в результате продолжительной болезни.Ему было 85 лет. Прощание с Феликсом Медведевым запланировано на 19 августа. Оно состоится в 12:30 в ритуальном зале №2 по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 25.