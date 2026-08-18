Казахстан усилит защиту нефтегазовых объектов в Каспийском море Фото: REUTERS.

Казахстан планирует усилить меры по антитеррористической защите своих нефтегазовых объектов в Каспийском море в связи с атаками украинских БПЛА. Для этого будет создан морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом, который разместят вблизи этих объектов. Об этом говорится в приказе министерства энергетики республики.

"В целях усиления антитеррористической защищенности объектов хозяйствующие субъекты нефтегазовой отрасли, осуществляющие операции по недропользованию в казахстанском секторе Каспийского моря, обеспечивают место размещения сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом вблизи производственных объектов по запросу морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом", - сказано в документе.

Расходы на оперативный штаб будут покрываться недропользователями. Условия оплаты согласуются. Помещение должно вмещать не менее десяти человек, иметь вертолетную площадку и находиться в 23 км от морских объектов. Приказ вступает в силу 17 октября.

Ранее KP.RU сообщил, что в конце июля Казахстан временно прекратил отгрузку нефти с терминалов КТК из-за атаки украинских БПЛА.