В Казахстане главреда издания «Орда» Бажкенову осудили на восемь лет Фото: PeopleImages Yuri A / Shutterstock / FOTODOM

Суд в Алма-Аты вынес приговор главному редактору оппозиционного издания «Орда» Гульнар Бажкеновой. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде восьми лет колонии. Однако исполнение приговора отсрочили на два года из-за наличия у неё малолетнего ребёнка.

Судья Бостандыкского района установил, что Бажкенова распространяла ложные сведения, занималась незаконным бизнесом и растратила чужое имущество. Помимо тюремного срока, ей запретили на пять лет работать в СМИ, вести блоги и участвовать в публичных мероприятиях. Также журналистка не сможет занимать руководящие должности в медийных структурах.

Сам приговор уже подтвердили в редакции «Орда». Отсрочка действует до 2028 года, после чего женщина должна будет явиться для отбывания наказания, если его не отменят.

Ранее суд в Казахстане приговорил сатирика-блогера Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за размещение в соцсетях песни, содержащей антирусские высказывания.