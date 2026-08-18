В Кремле высказались о возможности заморозки украинского конфликта Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Кремле рассказали, что думают о возможности заморозки украинского конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что позиция Москвы исключает заморозку. Об этом он заявил в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Вы знаете нашу позицию, она исключает это», — лаконично сказал Ушаков в разговоре с репортером.

Президент РФ Владимир Путин говорил, к чему может привести заморозка конфликта на Украине, о которой так часто говорят на Западе. Политик подчеркнул, что враг хочет добиться временной передышки, чтобы ударить с новой силой. России важно добиться стабильного мира в регионе, а также устранения первопричин конфликта. Также Путин считает, что передышка может быть использована Киевом для подготовки к терактам в регионах РФ и на новых территориях.