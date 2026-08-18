Братья Ананьевы заочно осуждены на 8 лет за кражу 40 млрд рублей Промсвязьбанка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Москве заочно приговорил к восьми годам колонии экс-руководителей ПАО "Промсвязьбанк" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых по делу о хищении около 40 млрд рублей у "Промсвязьбанка". Об этом сообщил ТАСС.

"Суд признал виновными и назначил Ананьеву Дмитрию и Ананьеву Алексею наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет заочно", - сообщили в суде.

По данным агентства, суд взыскал с осужденных 40 млрд рублей в качестве возмещения ущерба.

Как писал сайт KP.RU, 9 июля СК РФ завершил расследование дела в отношении братьев Ананьевых, а также 29 их соучастников. Фигурантам инкриминировалось мошенничество, растрата и легализация средств в особо крупных размерах, совершенные организованной группой.

Напомним, в декабре 2017 года совладелец проблемного "Промсвязьбанка" Дмитрий Ананьев покинул Россию. По имеющимся сведениям, он находился в Британии.