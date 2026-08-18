Сервисная сеть электромобилей «Атом» к 2027 году расширится до 16 городов

Бренд российских электромобилей «Атом» запустил новую услугу - выездной консьерж-сервис. Фото: пресс-служба «Атом».

Сеть сервиса электромобилей «Атом» к 2027 году расширится до 16 городов. Как сообщили в компании, бренд уже подписал 26 договоров с сервисными партнерами в восьми городах и продолжит развитие центров обслуживания. По планам, к 2029 году сеть охватит уже 48 городов.

«Бренд электромобилей "Атом" (АО "Кама") подписал 26 договоров с сервисными партнерами в восьми городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. Планируется, что к 2027 году сеть расширится до 16 городов», - рассказали в пресс-службе компании агентству ТАСС.

Летом 2026 года бренд запустил новую услугу - выездной консьерж-сервис. К владельцам электромобилей «Атом» приезжают инженеры бренда, прошедшие специальное обучение. Они на месте проводят диагностику машины и устраняют выявленные проблемы. Компания планирует в ближайшее время дополнить консьерж-сервис дежурной мобильной станцией, оснащенной генератором мощностью 8 кВт и оборудованием для работы с мотором-редуктором и электропроводкой. Мобильная станция будет принимать вызовы от клиентов на дорогах и оказывать поддержку сервисным партнерам.

Как уточнили в компании, договоры на оказание услуг по обслуживанию и ремонту заключаются со станциями, прошедшими специальную подготовку по стандартам «Атома». Для корпоративных автомобилей будет предоставлена возможность получать сервисное обслуживание на станциях крупных B2B-клиентов. Разработкой единых требований к партнерам занимается инженерный центр сервиса бренда. Его сотрудники испытывают технологии ремонта на реальных электромобилях, определяют нормативы времени, которое требуется для каждой операции, составляют перечень необходимого для техослуживания оборудования и программного обеспечения.

Центр также помогает партнерам в случаях сложных неисправностей. Его эксперты проводят углубленную диагностику и составляют готовые решения для применения в подобных случаях.