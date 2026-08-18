«Самая красивая убийца» может быть приговорена к смертной казни: она травила мужчин на свиданиях

Прокуратура Южной Кореи требует смертной казни для отравительницы Ким Со Ен. Позже ее стали называть «самой красивой убийцей» в Южной Корее. Фото: социальные сети.

Прокуратура Южной Кореи требует смертной казни для отравительницы Ким Со Ен. Позже ее стали называть «самой красивой убийцей» в Южной Корее. Она подмешивала седативы в напитки на свиданиях. Из-за ее действий погибли двое мужчин, четверо пострадали. Приговор огласят 27 августа, пишет ТАСС со ссылкой на сообщения силовых структур Южной Кореи.

«Учитывая, что она убила двух человек и нанесла тяжкий вред здоровью четырех, преступление является очень серьезным. Жертвы, которые проявляли к ней интерес, были лишены жизни в момент, когда не чувствовали угрозы, что делает преступление вопиющим», — подчеркивает представитель прокуратуры Южной Кореи.

Следствие считает, что женщина совершала преступления для удовлетворения своих потребительских запросов. Подозреваемая подмешивала снотворное и успокоительное в напитки в кафе и отелях. Она втиралась в доверие мужчинам, а потом совершала преступление.

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