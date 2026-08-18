ВКС сбили украинский МиГ-29, в Казани в вузе нашли немецкий танк "Пантера", в Минэнерго прокомментировали очереди на АЗС: главные новости 18 августа

ВКС РФ сбили украинский МиГ-29 в зоне спецоперации Фото: Минобороны РФ.

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили истребитель МиГ-29 украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

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