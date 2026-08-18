Образование как приоритет: глава Адыгеи отчитался о реализации нацпроекта «Молодёжь и дети»

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

В режиме видеоконференцсвязи под председательством полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова состоялось заседание Совета при полпреде. Республику Адыгея на этом мероприятии представлял глава региона Мурат Кумпилов, а также главный федеральный инспектор Сергей Дрокин, зампред Кабинета министров – министр финансов Виктор Орлов, руководитель регионального Минобрнауки Евгений Лебедев, председатель Комитета по делам молодёжи Максим Галушкин и участник программы «Время героев» Сергей Ковалев. Участники обсудили ход исполнения на территории округа трёх федеральных программ нацпроекта «Молодёжь и дети» – проектов «Всё лучшее детям», «Профессионалитет» и «Педагоги и наставники».

Владимир Устинов обратил внимание на важность задач, обозначенных главой государства Владимиром Путиным. Речь идёт о повышении качества образования, укреплении авторитета педагогической профессии и развитии школьной инфраструктуры. Для достижения этих целей по инициативе Президента были запущены профильные национальные проекты, нацеленные на модернизацию учебных заведений, поддержку детских талантов и помощь семьям.

«Забота о подрастающем поколении, в том числе его достойное образование, – это наш наивысший национальный приоритет. Данный вопрос постоянно находится в центре внимания главы государства, – подчеркнул полпред.

Он также напомнил о недавно подписанном Президентом Указе о дополнительных мерах поддержки учителей, который впервые на федеральном уровне закрепил особый статус и общественную значимость этой профессии. Владимир Устинов акцентировал, что руководители субъектов округа должны обеспечить безусловное исполнение всех поручений Президента, особенно в части модернизации образовательных организаций, своевременного и качественного ремонта школ и детских садов, а также подготовки востребованных специалистов с высшим образованием. Он призвал объединять усилия разных ведомств для достижения реальных результатов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своём докладе сообщил, что в республике осуществляется целый комплекс мер по основным направлениям нацпроекта: развитие талантов у детей, подготовка кадров для региональной экономики и поддержка педагогов. На сегодняшний день дополнительным образованием охвачено 75% детей, чему способствуют работа центра «Полярис-Адыгея», Кванториумов, IT-кубов и более 27 тысяч новых оборудованных мест дополнительного образования. Отдельно он выделил Республиканскую естественно-математическую школу, созданную по методикам «Сириуса». Она стала центром системы поиска и развития одарённых детей. Эффективность такого подхода наглядно подтверждается итогами Всероссийской олимпиады. Адыгея поднялась в рейтинге сразу на 53 позиции, заняв 22-е место в стране и став первой на Юге России.

В части инфраструктурного обновления с 2022 года капитально отремонтировано 35 зданий 30 школ. До 1 сентября текущего года работы завершатся ещё в двух объектах – в хуторе Северо-Восточные Сады и в посёлке Энем. Кроме того, в этом году новое оборудование для кабинетов музыки, ИЗО и физики получит 39 школ. А в прошлом году в 103 школах оснастили кабинеты ОБЗР и труда и создали региональный модельный центр. В рамках программы «Профессионалитет» в Адыгее функционируют два образовательных кластера – медицинский «Профимед» и туристическо-сервисный, расширяется география профориентационных мероприятий.

Реализуя третий проект «Педагоги и наставники», в регионе системно работают над повышением престижа учительского труда. Добиваются достойных условий работы педагогов, поддерживают классных руководителей и привлекают молодые кадры в сельские школы. К этой деятельности подключены Адыгейский госуниверситет и педагогический колледж имени Х. Андрухаева.

Мурат Кумпилов заверил, что все положения Указа Президента об особом статусе учителя и изменении оплаты труда педагогов будут выполнены полностью. С 1 сентября должностной оклад за ставку 18 часов приравнен к МРОТ. Все выплаты за классное руководство и кураторство предоставляются в срок и в полном объёме. Действенным механизмом привлечения кадров на село остаётся программа «Земский учитель» . В прошлом году в ней участвовало 8 педагогов, в этом – уже 16.

«Финансирование по всем проектам обеспечено, под особым контролем – темпы строительных работ и подготовка кадров, чтобы к концу года выйти на стопроцентное выполнение всех государственных задач», – резюмировал Мурат Кумпилов.